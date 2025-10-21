Concorso ministero degli Esteri | requisiti profili ricercati e domanda 2025
Nella giornata del 20 ottobre 2025 il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 18 funzionari. La selezione prevede l’immissione dei vincitori nell’area delle elevate professionalità. Si prevedono due figure: 9 posti saranno assegnati ai candidati nelle attività economiche, commerciali e statistiche, con competenze relative alla crescita degli scambi internazionali e dell’export; per gli altri 9 posti si cercano competenti in discipline tecnico-informatiche e delle telecomunicazioni, nonché nelle infrastrutture ICT, applicativi e sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
