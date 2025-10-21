Concorso docenti PNRR3 servizio svolto in una delle classi di concorso accorpate può valere come titolo di accesso anche per l’altra? Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso PNRR. Un focus particolare è stato posto su: la validità del servizio svolto in una classe di concorso accorpata come titolo di accesso per l’altra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

