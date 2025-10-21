Concorso docenti PNRR3 prova scritta in Sicilia | entro il 5 novembre si può richiedere sede viciniore Ecco per quali esigenze
USR Sicilia pubblica un AVVISO grazie quale i candidati dei concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria possono richiedere abbinamento alla sede viciniore per comprovate esigenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
