Concorso docenti PNRR3 aspetti da chiarire per una corretta compilazione della domanda RISPOSTE AI QUESITI
Concorso docenti PNRR3: in collegamento per la consulenza della rubrica quotidiana dedicata alla compilazione della domanda da inoltrare entro il 29 ottobre ore 23:59 Chiara Cozzetto Anief ha risposto in diretta alle domande dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CONCORSO DOCENTI PNRR3: CORSO DI PREPARAZIONE ORGANIZZATO DALL'IRSEF IRFED LAZIO E DALLA CISL SCUOLA LAZIO
Concorso docenti PNRR3, FOCUS sul servizio: quale posso dichiarare? Come si compila la domanda
Il concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Come scrive ticonsiglio.com
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Scrive orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3, bandi pubblicati: domande dal 10 al 29 ottobre, ecco come presentarle – Rivedi la Diretta - Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello speci ... Secondo tecnicadellascuola.it