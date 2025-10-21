Concorso docenti PNRR 3 posto comune e sostegno | tabelle titoli requisiti e non solo QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Mercoledì 22 ottobre alle 15 | 00

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con disponibilità di posti comuni e di sostegno. Le candidature sono possibili fino al 29 ottobre tramite la piattaforma INPA, compilando i campi richiesti e allegando la documentazione necessaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CONCORSO DOCENTI PNRR3: CORSO DI PREPARAZIONE ORGANIZZATO DALL’IRSEF IRFED LAZIO E DALLA CISL SCUOLA LAZIO - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3, FOCUS sul servizio: quale posso dichiarare? Come si compila la domanda - X Vai su X

Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR 3, proroga al 3 novembre per censimento e collaudo delle aule informatizzate delle scuole - Il MIM ha comunicato l’ulteriore proroga al 3 novembre 2025 del termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate e del successivo collaudo delle postazioni. Riporta tecnicadellascuola.it

VIDEO TUTORIAL | Concorso docenti PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo - Concorso docenti PNRR3: con la guida di Roberta Vannini UIL Scuola RUA la guida passo dopo passo alla presentazione della domanda. Lo riporta orizzontescuola.it