Concorsi scuola 2025 26 | proroga al 3 novembre censimento e collaudo aule informatiche

Con nota nota prot. n. 7946 del 20 ottobre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale ha comunicato agli USR la proroga al 3 novembre 2025 per il censimento e collaudo delle postazioni informatiche utili per le procedure concorsuali del 202526.

