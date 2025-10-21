Concorsi scuola 2025 26 | ancora una proroga del censimento delle aule informatiche

Novità per i concorsi scuola 202526. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato un'ulteriore proroga per il censimento e il collaudo delle aule informatiche. La nuova scadenza è fissata al 3 novembre 2025. Questa operazione è fondamentale per mappare le postazioni informatiche disponibili in vista delle prossime procedure concorsuali.La proroga ministeriale per il censimentoIl Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente diffuso una comunicazione cruciale per l'organizzazione delle future procedure selettive nel comparto scuola. L'innovazione digitale impone una mappatura precisa delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Concorsi scuola 2025/26: ancora una proroga del censimento delle aule informatiche

Argomenti simili trattati di recente

Orizzonte Scuola. . Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con disponibilità di posti comuni e di sostegno. Le candidature sono possibili fino al 29 ottobre tramite la piattafor - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi PNRR 3: i bandi, gli allegati, la distribuzione dei posti disponibili per grado di scuola e per regione http://tiny.cc/bopt001 - X Vai su X

Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 20 al 26 Ottobre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 20 e il 26 Ottobre 2025, i bandi e come presentare domanda. Lo riporta ticonsiglio.com

Concorso scuola 2025, ecco i bandi. Requisiti e link per le domande - Ecco i requisiti e i link per presentare istanza di partecipazione. money.it scrive

Concorso docenti PNRR3 e percorsi abilitanti 2025/26: ecco le novità. RISPOSTE AI QUESITI - Ieri si è svolta una riunione al Ministero in cui l'Amministrazione ha comunicato che è stato firmato il decreto per il concorso PNRR3, ... Si legge su orizzontescuola.it