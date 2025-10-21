Concorsi ordinari scuola USR Sicilia | richiesta abbinamento prove scritte Avviso

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha emesso un importante avviso relativo ai concorsi ordinari scuola. La comunicazione riguarda i docenti della scuola secondaria di I e II grado (D.D. n. 29392025) e della scuola dell'infanzia e primaria (D.D. n. 29382025). Questo aggiornamento definisce i prossimi passi per le procedure concorsuali e le modalità di partecipazione. Si tratta di un passaggio cruciale per l'assunzione di nuovi insegnanti nell'isola.Il contesto dei decreti direttoriali 2025L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia ha recentemente pubblicato due avvisi fondamentali per il settore educativo dell'isola. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Concorsi ordinari scuola USR Sicilia: richiesta abbinamento prove scritte [Avviso]

