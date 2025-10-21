Conclusa la nona edizione del Ballarò Buskers Festival | Oltre 45 mila partecipanti un grande successo

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa con grande partecipazione la nona edizione del Ballarò Buskers, il festival internazionale di Circo Contemporaneo che ogni anno trasforma l’Albergheria in un palcoscenico diffuso, aperto a tutti. Questa edizione è stata segnata dalla memoria, dalla riflessione, dalla volontà di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

