Concessioni geotermiche | Ci costituiremo parte civile contro chi si oppone al rinnovo

Il Comune si costituirà come parte civile in sede di tribunale nella celebrazione di alcuni provvedimenti avviati da alcuni soggetti e imprese contro i decreti regionali per quanto concerne il rinnovo delle concessioni geotermiche sottoscritte sottoscritte tra la Regione Toscana ed Enel Green Power Italia particolarmente per quanto riguarda la geotermia a Piancastagnaio. La decisione di porre la questione in sede giudiziale è stata comunicata dal sindaco del paese Franco Capocchi nella seduta del Consiglio Comunale. Tale risorsa presente in paese viene ritenuta un elemento strategico per lo sviluppo sostenibile che l’ente prosegue da anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

