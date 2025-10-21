Concerto per Roberto – vi edizione

Pordenonetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UN GRANDE EVENTO MUSICALE INTERNAZIONALE NEL NOME DELL’AMICIZIA E DELLA MUSICAIl Teatro Verdi di Maniago ospiterà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00 la sesta edizione del “Concerto per Roberto”, evento musicale che unisce artisti di fama internazionale nel ricordo del fisarmonicista e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

