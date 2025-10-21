Concerto per Roberto – vi edizione
UN GRANDE EVENTO MUSICALE INTERNAZIONALE NEL NOME DELL’AMICIZIA E DELLA MUSICAIl Teatro Verdi di Maniago ospiterà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00 la sesta edizione del “Concerto per Roberto”, evento musicale che unisce artisti di fama internazionale nel ricordo del fisarmonicista e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LIVE A CASA CERETTI Venerdì 24 ottobre | Ore 21.00 Roberto Casesi in concerto Religioni / e altre storie fantastiche – nuovo album Come promesso, abbiamo riprogrammato l'atteso evento con Roberto Casesi! Un cantautore che racconta storie come - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Vecchioni, la possibile scaletta del concerto a Bergamo - Attesi i brani più famosi della sua carriera: da Sogna, ragazzo, sogna a Chiamami ancora amore passando per ... Da tg24.sky.it