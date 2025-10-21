Concerto del duo argentino flauto e chitarra Mastruzzo-Núñez per Musica al Centro

Arezzo, 21 ottobre 2025 – . Domenica 26 ottobre ore 17,30 presso l'Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro a Ingresso libero Il duo è nato nel 2022 a Buenos Aires, con l'idea di portare la musica argentina scritta per il tradizionale ensemble flauto-chitarra in giro per il mondo. Il repertorio è composto da musica popolare e folkloristica argentina e latinoamericana, includendo tango e anche canzoni popolari europee. Il progetto Popular Airs con musiche di Piazzolla, Troilo, Bártok, Machado, ha incluso concerti nel 2022 a Buenos Aires e una tournée in Italia e Spagna, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e del Culto dell'Argentina per i Festival Musika & Musika (nel Museo Archeologico di Aquileia, Palazzo Venzone, Palazzo Municipale di Arta Terme), Estate in Antro, Festival Mediterranean Guitar Festival di Barcellona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

