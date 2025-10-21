Concerto a quattro mani con Proietti e Zardi

La rassegna Sadurano Serenade torna martedì 21 alle ore 21 alla sala Sangiorgi con un concerto al pianoforte a quattro mani. Protagonisti della serata saranno Lucrezia Proietti e Denis Zardi, impegnati in un concerto al pianoforte a quattro mani dedicato ai grandi maestri del Romanticismo e dell’ Impressionismo europeo. L’evento rientra nella 24ª edizione della manifestazione, promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart e diretta artisticamente dal flautista forlivese Yuri Ciccarese. Il programma spazierà da Edvard Grieg a Aleksandr Borodin, passando per Bedrich Smetana, Erik Satie e Claude Debussy, in un percorso sonoro che attraversa nord ed est Europa fino alla Francia, tra lirismo e suggestioni popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

