Conan Gray ritorna in Italia nel 2026 con un unico appuntamento | ecco quando
Conan Gray ha annunciato l’attesissimo Wishbone World Tour, che segnerà il ritorno dell’artista californiano in Italia nel 2026. L’annuncio arriva al termine di un anno straordinario per Conan, segnato dai risultati da record ottenuti con Wishbone, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Album Sales e si è posizionato nella Top 3 della Billboard 200, conquistando così il miglior debutto in classifica e segnando la settimana di vendite più alta della sua carriera. All’inizio dell’anno, l ‘artista ha concluso The Wishbone Pajama Show Tour, che ha fatto registrare il tutto esaurito in numerose venue negli Stati Uniti e in Messico, tra cui l’attesissima esibizione alla Red Rocks Amphitheatre e i suoi primi concerti da headliner a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
