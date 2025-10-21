R oma, 20 ott. (askanews) – Dopo un anno di ricerca e monitoraggio, sono stati presentati a Palazzo Grazioli i risultati di #RigeneraBoschi, il progetto di Sorgenia dedicato alla cura e alla conoscenza delle foreste italiane. Leggi anche › Castelli Romani: l’autunno più dolce è tra boschi e vigneti Un evento che segna l’approdo del progetto nelle sedi istituzionali, con la partecipazione di esponenti politici e rappresentanti del mondo scientifico, e che racconta un percorso nato per studiare da vicino i boschi e comprenderne i segnali, attraverso dati concreti e basi scientifiche. Afferma così Michele De Censi, amministratore delegato Sorgenia: “Per parlare di sostenibilità bisogna avere a disposizione degli elementi concreti e numerici con basi scientifiche, ed è ciò che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Con #RigeneraBoschi abbiamo installato sensori in alcuni boschi italiani prendendo ogni ora i parametri vitali di alberi di diversa specie, per capire il loro stato di salute e la loro gestione»