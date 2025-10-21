Con l’auto finisce in una scarpata | morto Luca Franceschini ferita la moglie
Senigallia (Ancona), 21 ottobre 2025 – È Luca Franceschini, 62enne di Senigallia (Ancona) la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la E45, in provincia di Terni, tra lo svincolo del raccordo Terni-Orte e quello di Gabelletta San Gemini Sud, in direzione Perugia. L’uomo, insieme alla moglie S. P. ricoverata all’ospedale di Terni, viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo Stelvio quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale umbra, ha urtato il guard-rail e poi è finito nella scarpata. La donna, sotto choc, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Recoaro, auto precipita da un ponte e finisce nell'Agno: un morto - X Vai su X
Auto finisce fuori strada, dinamica in fase di ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'alba, la Bmw finisce nella scarpata e il conducente muore a 28 anni - 20 in via Aristide Merloni a Taccoli di San Severino. Da msn.com