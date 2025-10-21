Con l’auto contro un mezzo agricolo | anziano ferito gravemente

Viaggiava sulla via Pomposa in direzione centro città, quando ad un certo punto - per cause ignote - ha sbattuto con la sua automobile contro un mezzo agricolo, che per la violenza dell’impatto è carambolato più volte. Il fatto è accaduto all’altezza di via delle Streghe nella tarda mattinata di oggi, creando difficoltà al traffico di via Pomposa. Ad avere la peggio è stato l’ 80enne conducente della Volvo, che dopo aver ricevuto le prime cure mediche in loco, da parte dei sanitari giunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato all’ ospedale di Cona per gli accertamenti. Sul luogo dell’ incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

