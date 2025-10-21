Con l’auto contro un mezzo agricolo | anziano ferito gravemente
Viaggiava sulla via Pomposa in direzione centro città, quando ad un certo punto - per cause ignote - ha sbattuto con la sua automobile contro un mezzo agricolo, che per la violenza dell’impatto è carambolato più volte. Il fatto è accaduto all’altezza di via delle Streghe nella tarda mattinata di oggi, creando difficoltà al traffico di via Pomposa. Ad avere la peggio è stato l’ 80enne conducente della Volvo, che dopo aver ricevuto le prime cure mediche in loco, da parte dei sanitari giunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato all’ ospedale di Cona per gli accertamenti. Sul luogo dell’ incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CRONACA - Marsico Nuovo: Auto in fiamme sulla 598 Sul mezzo tre persone di Roccanova, fortunatamente illese. L'incidente è avvenuto questa mattina nello stesso tratto in cui è avvenuto lo scontro frontale costato la vita a un 50enne di Rovigo, la scorsa Vai su Facebook
Incidente tra auto e mezzo agricolo a Pontassieve, quattro feriti. Strada chiusa https://055firenze.it/art/237161/Incidente-tra-auto-mezzo-agricolo-Pontassieve-quattro-feriti-Strada-chiusa… - X Vai su X
Pontassieve, incidente all'alba sulla Ss67. Coinvolto un mezzo agricolo: quattro feriti - Auto contro mezzo agricolo sulla variante della Tosco Romagnola, strada chiusa in entrambe le direzioni per quasi due ore ... Come scrive msn.com
Incidente nel viterbese: scontro tra tir e mezzo agricolo a Sutri, chiusa la Cassia - La SS 2 Cassia è temporaneamente chiusa al traffico a Sutri, in provincia di Viterbo, all'altezza del km 46, a causa di un incidente. Secondo roma.corriere.it