Comunicato Stampa | Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller Biohacking Senologico
Milano, 21.10.2025 – Nonostante i controlli regolari e uno stile di vita attento, per molte donne il rischio di ammalarsi di tumore al seno rimane dietro l'angolo. La prevenzione tradizionale spesso arriva troppo tardi, limitandosi a intercettare i problemi quando ormai sono già presenti. La buona notizia, tuttavia, è che riprendere il controllo della propria salute e ridurre il rischio di malattie in modo concreto e sostenibile è possibile. Per tutte quelle donne che desiderano sentirsi più consapevoli nel proprio percorso di salute ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro parla di biohacking senologico, ovvero di tutte quelle strategie scientificamente fondate che è possibile mettere in atto ogni giorno per prevenire il tumore al seno” afferma Come aggiunge lo stesso “Oggi più che mai regna una profonda confusione sull'argomento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
SHC, Migep e Satti Generali Oss: “Niente misure concrete per gli operatori socio-sanitari nella Manovra 2026. Perché?”: OSSnews24 - Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Antonio Squarcella (SHC), Angelo Minghetti (Federazione Mig - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato stampa https://cataniafc.it/it/blog-detail/post/574665/… #CataniaFC - X Vai su X
Comunicato Stampa: Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller “Biohacking Senologico” - 2025 – Nonostante i controlli regolari e uno stile di vita attento, per molte donne il rischio di ammalarsi di tumore al seno rimane ... Riporta iltempo.it
Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller “Biohacking Senologico” - La Prevenzione Prima Della Prevenzione Per Ridurre Il Rischio Di Tumore Al Seno Con Il Metodo Stammibene (ANSA) ... Come scrive ansa.it