Comune di Parma | Aggressione omofoba un fatto che ferisce città

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ogni aggressione rappresenta un fatto grave che ci deve interrogare come comunità. Quello che è accaduto ad Anis ferisce Parma tutta, perché colpisce il diritto di ciascuno di noi di essere se stesso, senza paura". Lo ha scritto Caterina Bonetti, assessora con delega a Diritti e Pari Opportunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

comune parma aggressione omofobaPugni e insulti omofobi, giovane denuncia aggressione in stazione a Parma - E' un'aggressione a sfondo omofobo quella subita da Anis Smati, 24enne che in stazione a Parma sabato pomeriggio è stato picchiato da ... rainews.it scrive

Aggressione omofoba, le reazioni. Trande attacca: "È violenza politica". Sindaci con la coccarda arcobaleno - Tra i numerosissimi messaggi di solidarietà nei confronti delle giovani aggredite sabato scorso, ... ilrestodelcarlino.it scrive

comune parma aggressione omofobaAggressione omofoba nel Materano, 'io picchiato da due uomini' - Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri sulla denuncia presentata da un uomo di 46 anni della provincia di Matera che ha raccontato ai militari dell'Arma di essere st ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Comune Parma Aggressione Omofoba