Nel terzo trimestre del 2025, Bologna mostra un andamento immobiliare positivo in diversi quartieri. In città il valore medio delle case usate si mantiene sopra i 3.000 euro al metro quadrato, con alcuni distretti che hanno visto crescere i propri prezzi in modo significativo nell’ultimo anno. L’analisi, basata sui dati di Idealista, mette in luce come la città felsinea si confermi tra i mercati immobiliari più dinamici del Paese. Sono presenti zone in espansione accanto ad altre che mostrano segnali di stabilità o lievi flessioni. Nel confronto tra il terzo trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2024, la crescita dei valori immobiliari si concentra soprattutto nei quartieri a sud e a est del centro, dove la domanda resta sostenuta grazie alla vicinanza con i servizi, alle aree universitarie e ai collegamenti con il resto della città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa a Bologna, aumento dei prezzi nel quartiere Santa Viola