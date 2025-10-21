Comprare casa a Bologna aumento dei prezzi nel quartiere Santa Viola
Nel terzo trimestre del 2025, Bologna mostra un andamento immobiliare positivo in diversi quartieri. In città il valore medio delle case usate si mantiene sopra i 3.000 euro al metro quadrato, con alcuni distretti che hanno visto crescere i propri prezzi in modo significativo nell’ultimo anno. L’analisi, basata sui dati di Idealista, mette in luce come la città felsinea si confermi tra i mercati immobiliari più dinamici del Paese. Sono presenti zone in espansione accanto ad altre che mostrano segnali di stabilità o lievi flessioni. Nel confronto tra il terzo trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2024, la crescita dei valori immobiliari si concentra soprattutto nei quartieri a sud e a est del centro, dove la domanda resta sostenuta grazie alla vicinanza con i servizi, alle aree universitarie e ai collegamenti con il resto della città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
