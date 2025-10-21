Comolli Juve Paolo Rossi analizza | Penso che abbia la sensazione che con Tudor non vincerà La prima responsabilità è della società per questo motivo – VIDEO

Comolli Juve, Paolo Rossi analizza la situazione legata al futuro di Tudor ma non solo: tutte le dichiarazioni – VIDEO. Una frattura interna, una mancanza di fiducia reciproca che è la radice della crisi. Il giornalista Paolo Rossi, nel suo intervento a “Primo Tempo”, format di , ha offerto un’analisi impietosa della situazione in casa Juventus, descrivendo uno stallo totale tra l’allenatore e la nuova dirigenza. Il problema, secondo Rossi, non è solo tecnico, ma di visione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) LE PAROLE DI ROSSI – «Io credo che Comolli abbia la sensazione che con Tudor la Juve non vincerà e Tudor ha la sensazione che con Comolli la Juve non vincerà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, Paolo Rossi analizza: «Penso che abbia la sensazione che con Tudor non vincerà. La prima responsabilità è della società per questo motivo» – VIDEO

