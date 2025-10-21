Comolli ha perso la pazienza Tudor fa le valigie | squadra allo sbando

Il futuro di Igor Tudor sembra sempre più in bilico dopo la sconfitta di Como: cambio di rotta vicino in casa Juventus Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Juventus si ritrova a vivere un momento particolarmente delicato, aggravato dalla pesante sconfitta subita contro il Como nell’ultima giornata di campionato. Un risultato che ha sollevato non pochi dubbi sul futuro del tecnico Tutor, finito ora sul banco degli imputati. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, con due vittorie consecutive, i bianconeri hanno raccolto ben cinque pareggi di fila tra Serie A e Champions League. Una serie di risultati che hanno iniziato a minare le certezze della squadra, ma l’autentica battuta d’arresto è arrivata proprio a Como, dove i padroni di casa si sono imposti per 2-0, trascinati da uno strepitoso Nico Paz, ancora una volta decisivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

