Como l’autobus del sabato notte funzionerà ' a chiamata' | ecco come funziona
A due mesi dall’avvio dell’innovativo servizio Flex Urbano, Asf Autolinee annuncia un importante passo avanti. A partire dal 24 ottobre, nelle serate di sabato il servizio sarà prolungato fino alle 1.30 di notte, per venire incontro alla crescente richiesta dei cittadini e al gradimento espresso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Como, una vittoria da big: i ragazzi di Fabregas battono 2-0 la Juventus Vai su Facebook
Como, il bus nel fine settimana si può chiamare anche a notte fonda. Corsa e fermate le crei tu - A due mesi dall’avvio dell’innovativo del Servizio Asf Flex Urbano, ASF Autolinee annuncia “sulla scorta del gradimento manifestato dall’utenza, nonché dell’apprezzamento ricevuto da tutti gli stakeho ... Si legge su comozero.it