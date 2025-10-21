Como l’autobus del sabato notte funzionerà ' a chiamata' | ecco come funziona

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due mesi dall’avvio dell’innovativo servizio Flex Urbano, Asf Autolinee annuncia un importante passo avanti. A partire dal 24 ottobre, nelle serate di sabato il servizio sarà prolungato fino alle 1.30 di notte, per venire incontro alla crescente richiesta dei cittadini e al gradimento espresso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

