Como | addio a Marcello Castiglioni dj di Radio Studio Vivo e proprietario della Casa del Disco
Como, 21 ottobre 2025 – Como piange Marcello Castiglioni, una “voce” molto popolare in tutta la zona del lago. Aveva 73 anni. Fra i pionieri delle radio private nel Nord Italia, gli ascoltatori comaschi e delle aree vicine impararono a conoscerlo fin dalla fine degli anni ‘70 quando, nel 1978, fu tra i fondatori di Radio Studio Vivo, un manipolo di ragazze e ragazzi innamorati della musica e delle onde corte, che in breve riuscirono a trasformare il piccolo canale nella radio più ascoltata del Comasco, oltre che a coprire con il loro segnale altre due province limitrofe. Parte del merito è stato anche di Marcello Castiglioni, capace di entrare in sintonia con tutti gli ascoltatori grazie al suo stile informale ma mai sopra le righe e alla sua competenza musicale a 360°, che lo portò poi ad aprire la Casa del Disco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
