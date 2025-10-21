Commissione Covid FdI attacca sulle relazioni tra Pd Arcuri e Benotti | Buttati 750 milioni per mascherine non a norma e sequestrate

Intermediari improvvisati, acquisto di mascherine a prezzi fuori mercato e ‘relazioni pericolose’ tra Domenico Arcuri e personalità legate al Pd. È questo il quadro dipinto nel corso dell ’audizione della commissione Covid da parte del maggiore Eugenio Marmorale, capo sezione della Sezione Dnaa dell’Ufficio analisi del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza. Mascherina-gate, 750 milioni di euro ‘buttati’ in dpi sequestrati dalla Gdf. Dall’indagine condotta dal maggiore Marmorale, già comandante della Terza sezione del Gruppo tutela del risparmio del medesimo Nucleo speciale, risulta che la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri acquistò ingenti quantità di mascherine da consorzi cinesi a prezzi più alti rispetto alla media del mercato dell’epoca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Commissione Covid, FdI attacca sulle relazioni tra Pd, Arcuri e Benotti: “Buttati 750 milioni per mascherine non a norma e sequestrate”

