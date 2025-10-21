Commerciante ucciso a Firenze | chiesto l’ergastolo per i due fratelli accusati di omicidio

Il pm Sandro Cutrignelli ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per 8 mesi per Guilherme e Matheus Ponciano, i due fratelli di origine brasiliana accusati di omicidio volontario e rapina per la morte del commerciante iraniano Safaei Kiomars L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

