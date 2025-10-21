Commento al Vangelo di oggi 21 ottobre 2025 | Lc 12,35-38

Meditiamo il Vangelo del 21 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.» Martedì della XXIX settimana del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 21 ottobre 2025: Lc 12,35-38

Leggi anche questi approfondimenti

"Possedere o gustare?" - Il commento al vangelo del giorno secondo il metodo della preghiera ignaziana - facebook.com Vai su Facebook

Commento al Vangelo di oggi 20 ottobre 2025: Lc 12,13-21 - Meditiamo il Vangelo del 20 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it

Non siamo pronti a morire, perché non stiamo vivendo davvero - “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna ... Lo riporta famigliacristiana.it