Comitato per la Vita L’ecografo portatile per accessi vascolari

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ tanto l’impegno del Comitato per la Vita. Da anni un punto fermo per la città e non solo, perché oltre alle numerosissime donazioni fatte negli anni all’ ospedale Misericordia, si fa capo anche a formazione e percorsi accessori, che hanno riscontri molto positivi in chi li sperimenta. Proprio ieri è arrivata un’altra donazione: un nuovo ecografo portatile consegnato all’Ambulatorio degli accessi vascolari che si aggiunge a quello donato già nel 2016. L’ecografo consente di guidare chi pratica un accesso vascolare, diminuendo l’impatto dell’applicazione dei "Picc port" sulle persone che necessitano di trattamenti endovenosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

