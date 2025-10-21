Come vivrà Sarkozy in carcere tra libri isolamento e una cella di 9 metri quadrati | ecco la giornata tipo

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato per corruzione e associazione a delinquere, l'ex presidente francese ha iniziato la sua detenzione nella prigione parigina di La Santé. Una routine scandita da solitudine, letture selezionate e stretta sorveglianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Come vivrà Sarkozy in carcere tra libri, isolamento e una cella di 9 metri quadrati: ecco la giornata tipo

