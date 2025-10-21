In un mondo sempre più connesso e digitale, i servizi cloud rappresentano l’infrastruttura invisibile su cui poggia gran parte della nostra vita quotidiana. Tra questi, Amazon Web Services — meglio noto come AWS — è il colosso silenzioso che alimenta tutto: dai social network alle piattaforme di streaming, dai servizi bancari alle app di consegna cibo. Un pilastro talmente fondamentale per l'economia web che un suo malfunzionamento può mandare in tilt interi settori economici, aziende e perfino le nostre abitudini. Come è successo il 20 ottobre scorso, quando un blackout partito dal datacenter di Virginia Nord, nella parte occidentale degli Stati Uniti, già in passato teatro di episodi simili, ha messo fuori uso migliaia di siti e app, causando disservizi globali e impedendo l'accesso a diversi servizi e piattaforme di gaming come Canva, Clash Royale, Duolingo, Perplexity, Amazon, Zoom, Roblox e Snapchat giusto per citarne alcune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come siamo diventati tutti dipendenti da AWS