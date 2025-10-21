Come parlare con gli adolescenti di affettività relazioni sessualità | l' incontro allArcella
Mercoledì 22 ottobre alle ore 18, alla Casa di Quartiere Arcella, si terrà l’ultimo appuntamento de “Il Filo”, il percorso di empowerment genitoriale promosso da Arci Padova in collaborazione con l’Associazione Genitori per l’Arcella.L’incontro, dal titolo “Stare in relazione è complesso. e non è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
News dal Distretto Family Valle del Chiese: Tornano gli incontri del Gruppo Adolescenti di Storo! Due appuntamenti alla settimana per ritrovarsi, parlare, divertirsi e crescere insieme. Oratorio di Storo ? A partire dal 11 ottobre (tutti i sabati) e dal 13 ottobr Vai su Facebook
Sono particolarmente contenta di parlare ai ragazzi. Quando leggo i commenti mi danno delle idee, hanno un’ironia… - @francescafagnan da @MassimGiannini a #CircoMassimo qui sul Nove - X Vai su X