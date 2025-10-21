Come parlare con gli adolescenti di affettività relazioni sessualità | l' incontro allArcella

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18, alla Casa di Quartiere Arcella, si terrà l’ultimo appuntamento de “Il Filo”, il percorso di empowerment genitoriale promosso da Arci Padova in collaborazione con l’Associazione Genitori per l’Arcella.L’incontro, dal titolo “Stare in relazione è complesso. e non è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it