Come modulare il sistema nervoso con i bagni sonori Il trend del benessere che piace a Kendall Jenner e Gwyneth Paltrow
Piacciono a star come Adele, Kendall Jenner e Gwyneth Paltrow, sono sempre più popolari nelle spa e nei retreat e promettono “uno stato di profondo benessere”. Parliamo dei bagni sonori, o sound bath, un’esperienza rilassante che usa il suono per calmare mente e corpo. Il nome “bagni sonori” fa riferimento agli strumenti utilizzati, come campane tibetane, tamburi, diapason o hang che producono frequenze capaci di modulare il sistema nervoso. Lo scopo è indurre uno stato di rilassamento e attenzione focalizzata. “Attraverso la risonanza e la sincronia delle vibrazioni, l’organismo tende naturalmente sviluppare uno stato di flow, cioè di elevata coesistenza di focus attentivo e rilassamento – spiega a Ifattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
È arrivato il nuovo sistema MAKTRAK! La soluzione di stoccaggio modulare per trasportare e organizzare accessori e attrezzature da cantiere in modo semplice, veloce e sicuro. • Versatile e personalizzabile • Carico e scarico efficienti • Accesso immediato se - facebook.com Vai su Facebook
Il cuore possiede un sistema nervoso autonomo più complesso del previsto - Sapevi che esiste una sorta di cervello più piccolo che comanda le pulsazioni del cuore? Lo riporta msn.com