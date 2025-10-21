come modulare il sistema nervoso con i bagni sonori il trend del benessere che piace a kendall jenner e gwyneth paltrow

Piacciono a star come Adele, Kendall Jenner e Gwyneth Paltrow, sono sempre più popolari nelle spa e nei retreat e promettono “uno stato di profondo benessere”. Parliamo dei bagni sonori, o sound bath, un’esperienza rilassante che usa il suono per calmare mente e corpo. Il nome “bagni sonori” fa riferimento agli strumenti utilizzati, come campane tibetane, tamburi, diapason o hang che producono frequenze capaci di modulare il sistema nervoso. Lo scopo è indurre uno stato di rilassamento e attenzione focalizzata. “Attraverso la risonanza e la sincronia delle vibrazioni, l’organismo tende naturalmente sviluppare uno stato di flow, cioè di elevata coesistenza di focus attentivo e rilassamento – spiega a Ifattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

