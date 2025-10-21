Come la Cina riscrive le classifiche il caso dell’India e la propaganda aerea del Global Times
Il Global Times, media che si occupa costantemente di spalmare in inglese la narrazione del PartitoStato cinese, analizza il ranking del World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) uscito nei giorni scorsi — in cui si colloca la Bh?rat?ya V?yu Sen?, le forze aeree dell’India, al terzo posto mondiale per potenza, davanti alla Cina. In un articolo che rappresenta un esempio chiaro di comunicazione strategica “con caratteristiche cinesi”, l’obiettivo che emerge non è semplicemente commentare un dato, ma ridefinire il significato politico di una notizia, in questo caso nell’ottica di mantenere la narrativa del primato tecnologico e militare di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
IL CRANIO CHE POTREBBE RISCRIVERE LA STORIA DELL'EVOLUZIONE UMANA Un fossile rinvenuto nel 1990 in Cina, conosciuto come Yunxian 2, sta mettendo in discussione ciò che pensavamo sull’evoluzione umana. Grazie a nuove ricostruzioni digit - facebook.com Vai su Facebook
#Stellantis–#Pony.ai: l’asse euro-cinese che vuole riscrivere la guida autonoma in Europa - Italia nel futuro - X Vai su X
Come la Cina riscrive le classifiche, il caso dell’India e la propaganda aerea del Global Times - Il Global Times, media che si occupa costantemente di spalmare in inglese la narrazione del Partito/Stato cinese, analizza il ranking del World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) uscito nei ... Si legge su formiche.net