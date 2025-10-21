Come la Cina riscrive le classifiche il caso dell’India e la propaganda aerea del Global Times

Il Global Times, media che si occupa costantemente di spalmare in inglese la narrazione del PartitoStato cinese, analizza il ranking del World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) uscito nei giorni scorsi — in cui si colloca la Bh?rat?ya V?yu Sen?, le forze aeree dellIndia, al terzo posto mondiale per potenza, davanti alla Cina. In un articolo che rappresenta un esempio chiaro di comunicazione strategica “con caratteristiche cinesi”, l’obiettivo che emerge non è semplicemente commentare un dato, ma ridefinire il significato politico di una notizia, in questo caso nell’ottica di mantenere la narrativa del primato tecnologico e militare di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

