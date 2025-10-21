Come il ponte Morandi Italia cavalcavia si spezza in tangenziale | é emergenza

– La sicurezza delle infrastrutture italiane torna al centro dell’attenzione pubblica dopo la circolazione di una fotografia che mostra una vistosa crepa su un cavalcavia della tangenziale di Torino. In pochi istanti, l’immagine ha scatenato un’ondata di reazioni sui social network, sollevando interrogativi e timori che richiamano alla memoria tragedie come quella del Ponte Morandi. La rapidità con cui la notizia si è diffusa testimonia quanto la sensibilità dei cittadini sia elevata di fronte a potenziali rischi per la collettività. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Come il ponte Morandi”. Italia, cavalcavia si spezza in tangenziale: é emergenza

