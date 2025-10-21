Come gestire correttamente i buoni pasto e fringe benefit in azienda

Le regole fiscali per valorizzare i vantaggi ai dipendenti senza rischiare sanzioni. Negli ultimi anni, i benefit aziendali sono diventati uno degli strumenti piÃ¹ utilizzati per motivare i dipendenti e migliorare il clima aziendale. Tra i piÃ¹ diffusi ci sono i buoni pasto e i fringe benefit, vantaggi economici o in natura che, se gestiti correttamente, possono portare benefici sia ai lavoratori che alle imprese. Ma la normativa Ã¨ precisa e una gestione errata puÃ² trasformare un vantaggio in un rischio fiscale. Cosa sono i buoni pasto. I buoni pasto sono unâ€™agevolazione concessa ai dipendenti per coprire le spese di vitto durante la giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

