Come cambia il tabellone di Sinner a Vienna con l’eliminazione di Rublev Fuori la tds n7
Sono già due le teste di serie uscite di scena già nel primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo 2025 quando mancano ancora diverse partite al momento in cui il tabellone principale si allineerà agli ottavi di finale. Dopo Karen Khachanov (n.5), ed in attesa di Daniil Medvedev (n.6), viene infatti eliminato al debutto anche l’altro big russo Andrey Rublev (n.7 del seeding). Il nativo di Mosca classe 1997 ha perso la battaglia con il britannico Cameron Norrie per 6-2 6-7 6-2, vedendo sfumare forse l’ultima possibilità di tornare in lizza per la qualificazione diretta alle ATP Finals di Torino. Rublev era collocato nel secondo quarto del tabellone viennese, che a questo punto vede l’australiano Alex de Minaur come favorito d’obbligo per raggiungere un’ipotetica semifinale con la prima testa di serie Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Giorno 2 dei playoff del South Breach è ora live! La tensione aumenta, ogni partita potrebbe cambiare il tabellone. Segui l'azione qui: http://twitch.tv/rainbow6bravo o in italiano su http://twitch.tv/rainbow6itacom - X Vai su X
?Six Kings Slam, date e tabellone torneo: è ancora Sinner contro Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook
Stefanos Tsitsipas dà forfait: cambia l’avversario di Lorenzo Musetti a Vienna - Il numero otto del mondo avrebbe dovuto esordire contro il tennista greco nel primo turno dell''Erste Bank Open' ... Lo riporta sportal.it
Musetti, l'avversario cambia all'ultimo: Tsitsipas ko a Vienna, c'è il lucky loser Medjedovic - Sarà Hamad Medjedovic l'avversario di Lorenzo Musetti all'esordio del 500 di Vienna. Riporta tuttosport.com
Sinner all'ATP 500 di Vienna: quando gioca, orari e tabellone - L'altoatesino dopo la vittoria contro Alcaraz al torneo esibizione a Riad, cerca conferme in vista delle Finals di Torino, ma rinuncia alla Coppa Davis ... Segnala tg.la7.it