Come cambia il tabellone di Sinner a Vienna con l’eliminazione di Rublev Fuori la tds n7

Sono già due le teste di serie uscite di scena già nel primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo 2025 quando mancano ancora diverse partite al momento in cui il tabellone principale si allineerà agli ottavi di finale. Dopo Karen Khachanov (n.5), ed in attesa di Daniil Medvedev (n.6), viene infatti eliminato al debutto anche l’altro big russo Andrey Rublev (n.7 del seeding). Il nativo di Mosca classe 1997 ha perso la battaglia con il britannico Cameron Norrie per 6-2 6-7 6-2, vedendo sfumare forse l’ultima possibilità di tornare in lizza per la qualificazione diretta alle ATP Finals di Torino. Rublev era collocato nel secondo quarto del tabellone viennese, che a questo punto vede l’australiano Alex de Minaur come favorito d’obbligo per raggiungere un’ipotetica semifinale con la prima testa di serie Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner a Vienna con l’eliminazione di Rublev. Fuori la tds n.7