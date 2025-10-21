Come aiutare le tartarughe d'acqua dolce per il letargo | quando e come prepararle

Le tartarughe d'acqua dolce che vivono in casa di solito non vanno in letargo, poiché raramente fa troppo freddo. Per quelle all'esterno o in giardino la situazione cambia. Spesso fanno tutto da sole e serve solo monitorarle con attenzione, ma con le tartarughine più piccole potrebbe servire qualche accortezza in più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

