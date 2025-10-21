Come aiutare le tartarughe d'acqua dolce per il letargo | quando e come prepararle
Le tartarughe d'acqua dolce che vivono in casa di solito non vanno in letargo, poiché raramente fa troppo freddo. Per quelle all'esterno o in giardino la situazione cambia. Spesso fanno tutto da sole e serve solo monitorarle con attenzione, ma con le tartarughine più piccole potrebbe servire qualche accortezza in più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Finalmente delle buone indicazioni sintetizzate su come affrontare l'inverno per chi ha tartarughe. - facebook.com Vai su Facebook
Come aiutare le tartarughe d’acqua dolce per il letargo: quando e come prepararle - Le tartarughe d'acqua dolce che vivono in casa di solito non vanno in letargo, poiché raramente fa troppo freddo ... Secondo fanpage.it
Come aiutare le tartarughe di terra per il letargo: dove metterle e come prepararle - Quelle che vivono in giardino o in casa hanno però bisogno di una mano per affrontarlo in sicurezza. Si legge su fanpage.it
Ma le tartarughe vanno in letargo in casa? - Ebbene: se non predisponete per loro le giuste condizioni di temperatura e ambiente, le tartarughe in ... Si legge su greenme.it