Combatterò per te Le lacrime in tv della figlia del vigilantes che sparò al ladro

Parla con voce ferma ma carica di emozione la figlia di Antonio Micarelli, la guardia giurata che ha sparato a un ladro dopo una rapina e che da quasi nove mesi si trova in carcere in attesa di processo. Ospite a Quarta Repubblica da Nicola Porro, la ragazza ha scelto di non mostrare il volto per ragioni di sicurezza: “Non voglio farmi riconoscere – ha spiegato – perché dall’altra parte ci sono persone che potrebbero vendicarsi. Non stiamo parlando di persone raccomandabili, e preferisco tutelarmi così". Il caso Micarelli è ormai consegnato alla cronaca. Lo scorso febbraio sta rientrando a casa dopo il lavoro come vigilantes quando sente dei rumori provenire dall’appartamento di un vicino, dove una banda di ladri sta cercando oro, gioielli e financo di smurare una cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

