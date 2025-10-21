Coltiviamo la pace un messaggio di speranza contro tutte le guerre
Con la nona edizione della “Camminata tra gli olivi”, che si terrà domenica 26 ottobre, sarà lanciato dalle Città dell’olio un forte messaggio di pace e di speranza al grido “Coltiviamo la pace”, per dire basta a tutte le guerre.L’evento si terrà nel Chietino, a Casoli e Fossacesia, ma anche nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
CAMMINATA TRA GLI OLIVI “Coltiviamo la Pace” - Domenica 26 ottobre 2025 L’Associazione Città dell'Olio propone anche quest’anno una Giornata Nazionale tra gli oliveti, alla scoperta di sapori e profumi nella natura. Nel Comune di Torrita di Siena si pot Vai su Facebook
Le Città dell’Olio lanciano un forte messaggio di #pace e di #speranza al grido “Coltiviamo la Pace”. Un gesto simbolico: piantare un #olivo come segno tangibile di unità e dialogo tra i popoli Ascolta il podcast di Magazine InBlu2000 - X Vai su X
Coltiviamo la pace, un messaggio di speranza contro tutte le guerre, anche nel Pescarese - I partecipanti alla camminata saranno protagonisti di un gesto simbolico collettivo: la piantumazione di una pianta di olivo come segno tangibile di unità, dialogo tra i popoli e fiducia in un futuro ... Scrive ilpescara.it
Un ulivo contro tutte le guerre: in Calabria l’iniziativa “Coltiviamo la Pace” - Domenica 26 ottobre, in occasione della IX edizione della “Camminata tra gli Olivi”, le Città dell’Olio della Calabria lanceranno un forte messaggio di pace e di speranza al grido “Coltiviamo la Pace” ... Lo riporta strettoweb.com
“Coltiviamo la Pace”: in Friuli-Venezia Giulia la Camminata tra gli Olivi unisce l’Italia a Hiroshima - Venezia Giulia piantano un ulivo per la pace nella “Camminata tra gli Olivi”. Scrive nordest24.it