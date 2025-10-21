Coltivare il futuro | sostenere ragazzi e ragazze nelle loro scelte

Terzo appuntamento per "Generazioni in dialogo" realizzato in collaborazione con Art-ess: esploreremo come sostenere gli adolescenti nelle loro decisioni, tra passioni, incertezze e desideri, imparando a fidarci del loro percorso e a supportarli nelle loro scelte. Un’occasione per riflettere sul. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

