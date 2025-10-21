Coltelli nelle scuole di Napoli | Carabinieri usano i metal detector per i controlli

L'allarme coltelli nelle scuole di Napoli si intensifica dopo il ritrovamento di lame su tre studenti minorenni all'Istituto Morano di Caivano. L'episodio ha spinto il comando dei Carabinieri a predisporre un piano di controlli straordinari. Utilizzando i metal detector agli ingressi, le forze dell'ordine mirano a prevenire l'introduzione di armi negli istituti della provincia, un fenomeno che si inserisce in un contesto sociale complesso.L'episodio di Caivano e la risposta delle istituzioniLa recente scoperta di armi bianche in possesso di studenti minorenni ha riacceso i riflettori sulla sicurezza negli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

