Colpo nella notte all’ottica Pontarelli | rubati 140 occhiali da sole video
Furto nella notte tra lunedì e martedì all’interno dell’ottica Pontarelli, situata su viale Dante a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Due malviventi, con volto coperto, hanno forzato l’ingresso del negozio e, nonostante l’attivazione immediata del sistema d’allarme con sirena e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
