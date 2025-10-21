Colpo in gioielleria a Talenti | banditi in fuga con il bottino

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo in gioielleria a Talenti dove ignoti nella notte sono entrati in azione per poi fuggire a bordo di un'auto. Il furto consumato si è verificato in via Francesco D'Ovidio. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.Secondo quanto appreso, due soggetti hanno messo a segno il loro piano poco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

colpo gioielleria talenti banditiBanditi armati seguono gioielliere che rincasa per rapinarlo - Alla reazione del gioielliere, i rapinatori hanno sparato un colpo di pistola. Segnala napolitoday.it

colpo gioielleria talenti banditiRoma, gioielleria svaligiata in pieno giorno: i banditi smurano la cassaforte - Nonostante il viavai, una banda di ladri è riuscita a svaligiare una gioielleria nel Centro di Roma. Come scrive msn.com

Colpo in gioielleria: vetrina spaccata con una trave, banditi in fuga con il bottino - una volta giunti in largo Don Orione hanno prima scardinato la saracinesca e distrutto la vetrina con una trave di ferro. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Gioielleria Talenti Banditi