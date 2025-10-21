Colpo di grazia a sostenibilità e lavoratori | così l’Ue sta affossando la due diligence
di Priscilla Robledo, responsabile lobby e advocacy Campagna Abiti puliti* L’85% degli italiani ritiene che le grandi imprese, europee e non, debbano essere obbligate per legge a prevenire danni a persone, ambiente e clima, anche se ciò comporta maggiori costi; l’84% chiede che le aziende vigilino su tutta la catena del valore, assumendosi la responsabilità anche per le violazioni di filiali, partner e subfornitori — come nei casi che hanno recentemente coinvolto marchi come Loro Piana, Valentino e Armani. Il 79% si dichiara favorevole a piani obbligatori di riduzione delle emissioni di CO?, una posizione condivisa anche da oltre il 70% di chi si colloca a destra o centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
