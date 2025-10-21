Colpo al Louvre ecco quanto vale veramente il furto del secolo

Ammonta a 88 milioni di euro la stima dei gioielli della corona di Francia trafugati dal Museo del Louvre. A renderlo noto è stata la procuratrice di Parigi Laura Beccuau, che ha definito il furto “una perdita spettacolare, ma nulla in confronto al danno storico e simbolico”. Gli otto preziosi sottratti rappresentavano alcuni dei massimi capolavori dell’oreficeria francese, tra cui il diadema dell’imperatrice Eugenia. Secondo la procuratrice, i ladri non potranno in alcun modo ricavare la somma reale del bottino: “Non guadagneranno mai questa cifra, neppure se avessero la pessima idea di fondere i gioielli”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Colpo al Louvre, ecco quanto vale veramente il furto del secolo

