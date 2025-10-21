Colpita mentre raccoglie olive | la brutale aggressione del colono israeliano contro una donna palestinese

Una 55enne palestinese è stata brutalmente aggredita da un colono israeliano mentre raccoglieva olive a Turmus Ayya, in Cisgiordania. Colpita alla testa con un bastone, è stata ripresa in un video dal giornalista americano Jasper Nathaniel. L’attacco, avvenuto sotto gli occhi dei soldati israeliani, è parte dell’ondata di violenze dei coloni contro i contadini palestinesi durante la stagione della raccolta. Secondo l’ONU, in una sola settimana si sono contati 71 episodi simili, con migliaia di feriti e ulivi distrutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it