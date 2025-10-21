Colpita mentre raccoglie olive | la brutale aggressione del colono israeliano contro una donna palestinese

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 55enne palestinese è stata brutalmente aggredita da un colono israeliano mentre raccoglieva olive a Turmus Ayya, in Cisgiordania. Colpita alla testa con un bastone, è stata ripresa in un video dal giornalista americano Jasper Nathaniel. L’attacco, avvenuto sotto gli occhi dei soldati israeliani, è parte dell’ondata di violenze dei coloni contro i contadini palestinesi durante la stagione della raccolta. Secondo l’ONU, in una sola settimana si sono contati 71 episodi simili, con migliaia di feriti e ulivi distrutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

colpita mentre raccoglie oliveColpita mentre raccoglie olive: la brutale aggressione del colono israeliano contro una donna palestinese - Una 55enne palestinese è stata brutalmente aggredita da un colono israeliano mentre raccoglieva olive a Turmus Ayya, in Cisgiordania ... Come scrive fanpage.it

colpita mentre raccoglie oliveCastellabate. Anziano ferito da un cinghiale mentre raccoglie le olive - L’uomo, colpito improvvisamente dall’animale per cause ancora da accertare, è stato soccorso dai familiari e accompagnato al Punto di Primo Intervento di Agropoli. Si legge su agro24.it

colpita mentre raccoglie oliveAggredito dal cinghiale mentre raccoglie le olive, 80enne finisce in ospedale - Immediatamente soccorso dai familiari, l'80enne è stato trasferito in ospedale dov'è stato sottoposto ad intervento chirurgi ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpita Mentre Raccoglie Olive