Colpire gli utili? È ragionevole ma con misura
L'Italia è l'unico Paese al mondo dove gli utili bancari fanno quasi più scandalo dei fallimenti bancari. Curioso, per un Paese che per dieci anni ha invocato banche più solide, più efficienti, più patrimonializzate, quando queste ci riescono, ecco il coro moralista: guadagnano troppo. Come se il profitto debba avere un limite morale. Colpisce poi il tono da manuale di economia pianificata: i margini sono più alti che altrove, segno che la concorrenza non funziona, quindi bisogna intervenire. Come dire che il bar sotto casa che riesce a sopravvivere a caro bollette e tasse comunali, va multato perché ha troppi clienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Visto che agli extraprofitti non crede più nessuno, Meloni, Salvini & Co. avrebbero deciso di colpire direttamente gli utili, con tassa tra l'altro retroattiva. Non solo: c'è ipotesi aumento IRAP. Questo, mentre anche a Wall Street esplode ansia banche
