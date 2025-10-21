Colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive in Cisgiordania | VIDEO
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania: un video, diventato virale sui social, mostra un colono mentre aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive. Il filmato, diffuso dal giornalista americano Jasper Nathaniel, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Anadolu dall’attivista Awad Abu Samra è stato girato nella zona orientale della città di Turmus Ayya, a nord est di Ramallah. Non si tratta di un attacco isolato: già nei giorni precedenti, infatti, diverse aggressioni ai danni di palestinesi impegnati nella raccolta delle olive si sono verificate in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il video mostra l'aggressione con un bastone di un colono israeliano contro un'anziana palestinese impegnata nella raccolta delle olive - facebook.com Vai su Facebook
Quello che vedete a terra non è un sacco ma un’anziana palestinese che stava raccogliendo olive, di fianco un colono israeliano impegnato a spargere violenza e terrore tra i palestinesi. Come fanno a non vedere tutto questo l’Europa e i nostri opinionisti neg - X Vai su X
Nonostante la tregua a Gaza, non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania - Nonostante la tregua a Gaza, non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania: un video, diventato virale sui social, m ... Secondo tpi.it
L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Il video mostra l'aggressione con un bastone di un colono israeliano contro un'anziana palestinese impegnata nella raccolta delle olive ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
L'ira del Vaticano contro i coloni in Cisgiordania, violenze sui contadini palestinesi che raccolgono olive - Non passa giorno che dalla Cisgiordania non arrivino in Vaticano notizie del sistematico e metodico progetto di espropriare le terre coltivate e abitate dai palestinesi, molti dei quali ... Da ilmessaggero.it