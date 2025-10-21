Coloni contro i cristiani in Cisgiordania Parolin | Accanimento inaccettabile

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, è atterrato all'aeroporto Ben Gurion per iniziare la sua visita di due giorni in Israele. Secondo i media locali,Vance dovrebbe recarsi nel sud del Paese, verso il quartier generale della neonata forza sostenuta dagli Stati Uniti, per supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza. Domani incontrerà a Gerusalemme il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Il cardinale Parolin chiede la fine dei bombardamenti a Gaza e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, promuovendo il dialogo. In un contesto in cui il cessate il fuoco resta appeso a un filo (con accuse incrociate di violazioni fra Hamas e Israele) Il cardinale Parolin ha parlato della difficile condizione dei cristiani in Cisgiordania definendola “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

coloni contro i cristiani in cisgiordania parolin accanimento inaccettabile

© Quotidiano.net - Coloni contro i cristiani in Cisgiordania. Parolin: “Accanimento inaccettabile”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cristiani in Medio Oriente: card. Parolin, “problematico parlare di persecuzione” - "Parlare di persecuzione è un po' problematico, ma certamente sono situazioni che non possiamo accettare". Come scrive agensir.it

coloni contro cristiani cisgiordania'I coloni e l'esercito israeliano attaccano gli agricoltori in Cisgiordania' - 237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commis ... Segnala ansa.it

coloni contro cristiani cisgiordaniaCisgiordania, non si fermano le violenze dei coloni israeliani: contadini palestinesi picchiati durante la raccolta delle olive - A Gaza una fragile tregua, in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi, secondo le immagini diffuse su X da un giornalista americano, Jasper Nathaniel, nel ... Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Coloni Contro Cristiani Cisgiordania