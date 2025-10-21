Coloni contro i cristiani in Cisgiordania Parolin | Accanimento inaccettabile
Roma, 21 ottobre 2025 – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, è atterrato all'aeroporto Ben Gurion per iniziare la sua visita di due giorni in Israele. Secondo i media locali,Vance dovrebbe recarsi nel sud del Paese, verso il quartier generale della neonata forza sostenuta dagli Stati Uniti, per supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza. Domani incontrerà a Gerusalemme il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Il cardinale Parolin chiede la fine dei bombardamenti a Gaza e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, promuovendo il dialogo. In un contesto in cui il cessate il fuoco resta appeso a un filo (con accuse incrociate di violazioni fra Hamas e Israele) Il cardinale Parolin ha parlato della difficile condizione dei cristiani in Cisgiordania definendola “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
