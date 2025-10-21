Colman Domingo sarà il Leone Codardo in Wicked – Parte 2
Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in Wicked – Parte 2. L’annuncio è stato dato lunedì sull’ account Instagram di “Wicked”, con Domingo che si è nascosto dietro un peluche a forma di leone prima di rivelarsi e dire: “ Ci vediamo a Oz! “. Il regista Jon M. Chu ha recentemente anticipato che i fan sarebbero stati entusiasti di scoprire di chi si trattasse. “Aspettate il red carpet, quando l’attore che ci ha dato la voce del Leone Codardo ci metterà piede. Sarà pazzesco”, ha detto. Il Leone Codardo era uno dei personaggi principali del classico del 1939 “Il Mago di Oz”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Wicked - Parte 2, svelato il ruolo di Colman Domingo. E sarà uno dei personaggi più amati de Il Mago di Oz bestmovie.it/news/wicked-pa… - X Vai su X
Intervistato durante il New York Comic-Con, James McAvoy (interprete di Charles Xavier alias Professor X nei film prequel prodotti da 20th Century Fox) ha espresso il desiderio di vedere Colman Domingo come nuovo interprete del personaggio nel reboot de - facebook.com Vai su Facebook
Wicked: Parte 2 | Colman Domingo darà voce al Leone Codardo - L'attore Colman Domingo è stato scelto per dare voce al Leone Codardo in Wicked: Parte 2, il film in arrivo nelle sale da dicembre. Da universalmovies.it
Wicked: For Good, Colman Domingo sarà il Leone codardo - Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in "Wicked: For Good". filmpost.it scrive