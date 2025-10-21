Colman Domingo sarà il Leone Codardo in Wicked – Parte 2

Cinefilos.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in WickedParte 2. L’annuncio è stato dato lunedì sull’ account Instagram di “Wicked”, con Domingo che si è nascosto dietro un peluche a forma di leone prima di rivelarsi e dire: “ Ci vediamo a Oz! “. Il regista Jon M. Chu ha recentemente anticipato che i fan sarebbero stati entusiasti di scoprire di chi si trattasse. “Aspettate il red carpet, quando l’attore che ci ha dato la voce del Leone Codardo ci metterà piede. Sarà pazzesco”, ha detto. Il Leone Codardo era uno dei personaggi principali del classico del 1939 “Il Mago di Oz”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

colman domingo sar224 leoneWicked: Parte 2 | Colman Domingo darà voce al Leone Codardo - L'attore Colman Domingo è stato scelto per dare voce al Leone Codardo in Wicked: Parte 2, il film in arrivo nelle sale da dicembre. Da universalmovies.it

colman domingo sar224 leoneWicked: For Good, Colman Domingo sarà il Leone codardo - Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in "Wicked: For Good". filmpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Colman Domingo Sar224 Leone