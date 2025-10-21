Colman Domingo sarà il Leone Codardo in Wicked – Parte 2

Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in Wicked – Parte 2. L’annuncio è stato dato lunedì sull’ account Instagram di “Wicked”, con Domingo che si è nascosto dietro un peluche a forma di leone prima di rivelarsi e dire: “ Ci vediamo a Oz! “. Il regista Jon M. Chu ha recentemente anticipato che i fan sarebbero stati entusiasti di scoprire di chi si trattasse. “Aspettate il red carpet, quando l’attore che ci ha dato la voce del Leone Codardo ci metterà piede. Sarà pazzesco”, ha detto. Il Leone Codardo era uno dei personaggi principali del classico del 1939 “Il Mago di Oz”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it